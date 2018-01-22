Минск, 22 января, 2018, 15:19 — ИА Регнум. О наличии целого ряда проблем на границах Белоруссии сообщил глава государства Александр Лукашенко. «Проблем хватает», но границы должны быть неприкосновенны, сообщает 22 января пресс-служба белорусского президента.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко провел совещание с представителями Совета Безопасности Белоруссии, на котором было принято решение об охране границ органами пограничной службы в 2018 году, а также выразил свои опасения в связи с процессами, происходящими в Евросоюзе, на Украине и в странах Прибалтики.

«Риторика, которая звучит в этих странах, что нас причисляют вкупе с Россией чуть ли не в разряд агрессоров, также не проходят эти заявления мимо наших ушей. Словом, проблем хватает…», — объяснил Лукашенко.

Он сообщил, что Белоруссия продолжит работать над системой противодействия угрозам и вызовам безопасности границ, а также назвал партнеров, от которых ожидает финансовой помощи в этом вопросе.

«Международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями», — сказал президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что предложения Белоруссии в сфере противодействия современным вызовам и угрозам находят все больший отклик среди других стран и организаций и назвал собственную страну «донором безопасности» в Европе.

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