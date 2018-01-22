Анкара, 22 января, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 22 января, что Анкара заключила соглашение с Россией в отношении операции против сирийских курдов в Африне, поэтому страна не прекратит боевые действия, сообщает британское агентство Reuters.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

С таким заявлением турецкий лидер выступил в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция возьмет под контроль город Африн так же, как это было в случае с сирийскими городами Джераблус, Эль-Раи и Эль-Баб, после чего сирийцы смогут вернуться домой.

Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии, целью которой является недопущение создания «террористической армии» на сирийско-турецкой границе из курдских вооруженных формирований.

В ряды наступающей группировки уже включились 25 тыс. членов так называемой Свободной армии Сирии (САС).

В связи с началом боевых действий Франция призвала провести заседание Совета Безопасности ООН.

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