Манила, 22 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал армию и полицию «пристрелить» его в том случае, если он станет диктатором и не уйдет со своего поста по истечении его президентского срока, сообщает британское агентство Reuters.

Kremlin.ru Родриго Роа Дутерте

С таким заявлением Дутерте выступил в связи с опасениями его противников относительно подобного развития событий, после того как он поручил своим сторонникам в Конгрессе изменить конституцию страны и ввести федеральную систему островного государства, которая может позволить ему остаться у власти и после 2022 года.

«Если я задержусь на своем посту или стану диктатором пристрелите меня, я не шучу», — подчеркнул глава островного государства во время визита на одну баз вооруженных сил.

«Защищать конституцию и народ — ваша работа. Помните, это ваш священный долг», — добавил он.

РодригоДутурте выступает за федеративную систему для решения проблемы неравенства, предоставления провинциям страны новых полномочий и признания различного состава страны.

Реформа основного закона Филиппин является спорной темой во внутренней политике станы. Критики обвиняют Дутерте в попытках продлить срок его полномочий.