Москва, 22 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, в ходе которой будет затронута тема реформирования РАН. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Он (Путин) … обсудит предварительные итоги этого процесса и потребности на будущее с президентом Российской академии наук Сергеевым», — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января президент РАН Александр Сергеев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме — 2018 заявил, что к решению вопросов стратегического планирования в России необходимо подключать ученых.

По его словам, ученое сообщество может помочь государству в решении задач размещения производительной силы и размещения транспортной инфраструктуры.

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