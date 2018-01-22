Калуга, 22 января, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области 22 января 2018 года на 79-м году жизни скончался после продолжительной болезни наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь архимандрит Венедикт. Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, монастырь и прихожане обители понесли большую потерю.

Скриншот страницы optina.ru Архимандрит Венедикт

Архимандрит Венедикт, в миру Владимир Андреевич Пеньков, родился 24 июня 1939 года. В 1973 году он окончил Московскую духовную академию, стал насельником Троице-Сергиевой лавры, где был пострижен в монашество с именем Венедикт. В 1990 году назначен наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь с возведением в сан архимандрита.

За духовную стойкость, преданность Церкви и верность своему призванию архимандрит Венедикт пользовался уважением у верующих со всей России. За заслуги перед Церковью архимандрит Венедикт был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского II и III степеней.

Гроб с телом архимандрита Венедикта будет находиться в Казанском храме Оптиной пустыни. Желающие проститься со священнослужителем могут это сделать до 24 января. В этот же день будут совершены обряды отпевания и погребения.

Свои соболезнования в связи с кончиной архимандрита выразил губернатор Калужского региона Анатолий Артамонов.

Отметим, в настоящее время в обители проживает более 200 насельников. Оптина пустынь стала одним из важнейших центров церковного паломничества, ежедневно тысячи паломников приходят в монастырь поклониться мощам Оптинских старцев, получить совет и духовное утешение.

Благодаря Оптиной пустыни в Калужской области были открыты другие монастыри и скиты, такие как Казанская Свято-Амвросиевская женская пустынь (Шамордино), Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково, Успенская Феклина женская пустынь в селе Сенино.