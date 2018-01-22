Омск, 23 января, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Дата 16 января 2018 года стала первой промежуточной отсечкой со времени назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. О предварительных итогах его работы пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков. Омская облась

По словам самого Буркова, друзья отговаривали его от этого назначения, мотивируя это депрессивностью региона. Из публикаций в СМИ у него сложилось такое же мнение, однако по приезде выяснилось, что все обстоит иначе: «Есть субъекты по состоянию более плачевные». И тем не менее в новогоднем обращении к жителям региона он назвал Омск «городом солнца».

Бурков сразу отметил проблемные для региона вопросы, включая дорогостоящее и недостроенное метро, уже ставшее предметом шуток, и пресловутое «омское зловоние», беспокоящее горожан с марта 2017-го.

«Бурков демонстрирует намерение вникать в проблемы и взаимодействовать с простыми людьми, это отмечу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Омской области от ЛДПР Виктор Стручаев.

16 же января полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйлозаявил о губернаторской «стодневке»:

"Глупостей не сделано, необоснованных решений не принято, социального взрыва не произошло».

Вместе с тем статистические данные оказались настолько рекордно негативны, что буквально шокировали омичей. В течение января — ноября 2017 года в Омскую область прибыло 22 700 человек, а выбыло значительно больше — 32 100. Это при том, что миграционная убыль в 2015 году составляла 1800 человек, в 2016 — 5942. Но в истекшем году — 9400. Причиной массовой убыли населения из региона омский публицист Сергей Сусликов называет наследство от деятельности Полежаева, руководившего областью с 1990 по 2012 год, и несостоявшегося губернатора Назарова — «еще шесть потерянных лет»:

«Из города-миллионника люди бегут тысячами, стройка (локомотив развития) встала: квартиры, почти четверть миллиона кв. м. в уже сданных в эксплуатацию домах, не продаются… В деревне ещё хуже. Там людей в массовом порядке лишили работы, а по сути смысла существования, ещё в 90-х», — пишет публицист.

В чем еще, по мнению экспертов, состоит доставшееся Буркову «неприглядное наследство», читайте в статье: Сто дней омского врио губернатора. Омичи молчат и соглашаются

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