Париж, 22 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Франция приветствует решение президента США Дональд Трампа не разрывать ядерную сделку с Ираном, сообщает 22 января Associated Press.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дреан заявил о том, что наблюдает за поведением Трампа в этом вопросе с любопытством.

«Мы с интересом наблюдаем за тем, как президент Трамп не разрушает соглашение, даже если и выдвигает некоторые условия, которые могут показаться ультимативными», — отметил Ле Дреан.

Глава французского внешнеполитического ведомства напомнил о стремлении лидера США навязать Ирану дополнительные условия по ядерному соглашению, на которые, впрочем, Тегеран не согласился.

Ле Дриан также подчеркнул, что Франция поддерживает ядерное соглашение с Ираном, которое является важным элементом в борьбе против распространения ядерного оружия.

Напомним, в 2015 году члены СБ ООН и Германия с одной стороны и Иран с другой, подписали соглашения о замораживании иранской ядерной программы, в ответ на частичное снятие санкций. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп угрожал расторгнуть данное соглашение, оно пока что функционирует.