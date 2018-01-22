Калуга, 22 января, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Темой XIII международного православного сретенского кинофестиваля «Встреча», который пройдёт в Калужской области в 2018 году, станет «Сохранение детской чистоты в сердцах людей средствами киноискусства». Также в рамках фестиваля пройдёт круглый стол, где обсудят итоги революции 1917 года и российских новомучеников, сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На вопросы журналистов отвечали: президент кинофестиваля монахиня София (Ищенко), директор фестиваля «София» Александр Костюченко, руководитель отдела по культуре Калужской митрополии протоиерей Сергий Третьяков и начальник отдела министерства культуры и туризма области Юлия Ильина

По словам президента кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко), в 2018 году в оргкомитет фестиваля поступило более двухсот фильмов из 16 стран мира. В конкурсную программу вошло 100 игровых, документальных и анимационных фильмов, вне конкурса продемонстрируют более 70.

Большой объём заявок связан с тем, что в рамках кинофестиваля «Встреча» впервые также пройдёт мини-фестиваль семейного и детского кино «Кино-дом». Его проведение финансирует Фонд президентских программ.

Одним из главных событий станет фестиваль «София», в котором примут участия дети, снимающие собственное кино. Детский кинофестиваль пройдёт в Малоярославце в Черноостровком женском Свято-Никольском монастыре. Сто детей со всей России представят свои киноленты.

Кроме Обнинска и Калуги фестиваль традиционно охватит ещё 14 городов региона. Помимо кинопоказов он будет включать «круглые столы», конференции, встречи с деятелями киноискусства.

Напомним, впервые православный сретенский кинофестиваль «Встреча» состоялся в Калужской области в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль задумывался как киноплощадка, объединяющая авторов, создающих фильмы о традиционных христианских ценностях.