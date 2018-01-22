Екатеринбург, 22 января, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В городскую думу Екатеринбурга направлено предложение о проведении публичных слушаний, на которых пройдёт обсуждение акта о внесении изменений в Устав города по вопросам полномочий при определении порядка присвоения или изменения топонимических наименований. Об этом сообщил депутат гордумы Эдуард Мансуров на своей страничке в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Erling Макаровский мост, Екатеринбург. Вид с небоскреба Высоцкий

Согласно действующему порядку, вопросами наименований и переименований улиц или остановок общественного транспорта Екатеринбурга занимается городская комиссия, назначаемая чиновниками мэрии. По мнению Эдуарда Мансурова, эту практику можно изменить после проведения публичных слушаний и внесение соответствующих изменений в городской Устав.

«Нужно внести изменения в Устав города и прописать, что полномочия по определению порядка присвоения (изменения) топонимических наименований отнесены к исключительной компетенции гордумы. И после этого гордума сможет (и должна будет) утвердить новые правила вместо вышеназванных. С четкими правилами насчет публичных слушаний, опросов и т.д.», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на протяжении последних лет инициативы по переименованию улиц вызывали широкий общественный резонанс. И всякий раз большинство горожан выступает против изменения привычных топонимических наименований.

Так, осенью 2014 года в мэрии выдвинули идею о переименовании улицы Технологической в улицу Алексеева (Сергей Алексеев— один из авторов Конституции России). Однако в ходе проведённого опроса среди жителей улицы выяснилось, что за переименование выступил только один человек.

В конце 2015 года по инициативе Екатеринбургской епархии городская комиссия по наименованиям рассмотрела вопрос о переименовании улицы Толмачёва в Царскую. И в этот раз жители и общественные организации выступили против данной идеи. Последовавший за этим поквартирный опрос жителей улицы подтвердил это. В итоге переименование всё же состоялось, но Царской стала только та часть улицы Толмачёва, на которой нет жилых домов.

А уже в начале 2018 года мэрия вновь выдвинула инициативу о переименовании. На этот раз предложено вернуть улице Володарского историческое наименование — Богоявленская. Против выступили представители 13 общественных и ветеранских организаций, которые отправили обращение в органы власти с предложением ввести мораторий на переименование областей, городов, населённых пунктов и улиц.

Их обращение поддержали члены президиума «Гражданского комитета в защиту исторического достоинства», которые также обнародовали заявление о недопустимости переименований советских улиц, небрежного отношения к объектам культурного наследия и очернения советского периода истории страны.