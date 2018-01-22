Киев, 22 января, 2018, 13:34 — ИА Регнум. О необходимости суда над президентом Порошенко заявил бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, 22 января сообщает «Украинская правда». Он обвинил Петра Порошенко в нарушении законов Украины при прохождении границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

В частности, вылет президента страны на отдых (на Мальтийские острова) проходил в нарушение законов Украины, поскольку им не были переданы полномочия главнокомандующего, цитирует издание Саакашвили.

Как сообщали ранее СМИ, семья Порошенко инкогнито отдыхала на Мальдивах с 1 по 8 января в одной из престижных вилл.

Напомним также, что ранее СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности Украины, сообщили, что паспорта на вымышленные имена были изготовлены для семьи Порошенко по просьбе главы Госохраны Валерия Гелетея, письмо которого в СБУ стало основанием для такого решения.