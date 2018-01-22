Москва, 22 января, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Морозная погода в Москве будет стоять до 25 января, а ближе к концу недели в столице станет теплее, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В начале новой недели удержится морозная погода, вполне соответствующая календарю, и практически без осадков, во второй половине недели вновь станет ветрено, пойдет снег, и потеплеет», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем 22 января в Москве ожидается −9…−7°, по области — −12…−7°. Во вторник и в среду территория Московской области будет находиться в полосе повышенного атмосферного давления.

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В четверг, 25 января, в столичном регионе постепенно будет уплотняться облачный покров, начнет усиливаться южный ветер. Днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в Москве повыситься до −7…−5°, в Подмосковье — до −10…−5°.

«В пятницу, 26 января, прогнозируется прохождение фронтальных разделов, пойдет умеренный снег. Ночью −10…−5°, днем −7…−2°. В субботу, 27 января, снег продолжится, ночью −12…−7°, днем те же −7…−2°», — отметили в Гидрометцентре.

Напомним, ранее сообщалось, что аномально высокое атмосферное давление в московском регионе сохранится до конца недели и может достичь «небывалых показателей». Специалисты напоминают, что это может негативно сказаться на самочувствии как метеозависимых, так и здоровых людей.