Москва, 22 января, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий введение регистрации в социальных сетях по паспорту, намерен внести в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»). Инициатива вносится после трагических событий в одной из школ Бурятии.

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19 января в школе №5, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса. После нападения он поджег учебное помещение. Пострадали семь человек — пятеро детей, сам нападавший и педагог.

Парламентарий предлагает защитить детей от «пагубных явлений, поджидающих их в сети», отмечает RT.

Согласно инициативе, дети до 14 лет смогут завести аккаунт только с письменного согласия его законных представителей.

Невыполнение требований предполагает санкции — максимально от 5 тыс. рублей на граждан до 1 млн рублей — на юрлиц.

Вместе с тем Роскомнадзор с 19 января начал блокировать группы в социальных сетях, призывающие к насилию в школах с применением холодного оружия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме считают, что в связи с трагедиями в школах Перми и Бурятии дополнительные изменения законодательства по блокировке определенного контента в интернете не потребуются. «Нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование — необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»).