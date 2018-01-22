Ярославль, 22 января, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В 2017 году в Ярославской области больше всего зарабатывали сотрудники предприятий, занятых в фармацевтическом производстве. Их средняя зарплата составила по итогам 11 месяцев 60 006 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Duma.yar.ru Фармацевтическое предприятие в Ярославле

На втором месте по уровню доходов люди, занятые в области спорта, отдыха и развлечений — 59 435 рублей. На третьем месте работники, занятые в производстве химических веществ и химических продуктов — 46 882 рубля.

Высокая средняя зарплата работников спорта, отдыха и развлечений объясняется тем, что в эту графу попадают заработки профессиональных спортсменов, они и дали высокую цифру в среднем по отрасли.

«Заработная плата наших спортсменов всегда была достойной. В данном случае речь, в основном, идет о доходах игроков нашего хоккейного клуба «Локомотив», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела статистики труда, образования, науки и инноваций Ярославльстата Наталья Синицына.

А вот высокая зарплата работников фармпредприятий — следствие развития фармкластера.

«В лидеры по полученным доходам они вырвались впервые в 2016 году, потеснив тех, кто был занят в производстве напитков и табачных изделий. К сожалению, предприятие, на котором было организовано табачное производство, у нас уже закрыто. В 2017 году его сотрудники получили выходное пособие, его средний размер составил 37 168 рублей», — пояснила Наталья Синицына.

Средняя заработная плата в области составляет 31 425 рублей.