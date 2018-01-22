Владимир, 22 января, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Владимир официально стал культурной столицей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как сообщили в пресс-службе администрации области, специально для футбольных болельщиков в регионе разработали «Футбольное меню», а после должны появиться буклет для болельщиков с лучшими маршрутами по достопримечательностям региона.

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В целом же, получение этого статуса для Владимира — мечта, которая стала реальностью, отметила губернатор Светлана Орлова.

«Чемпионат мира по футболу стимулировал появление множества новшеств во всех сферах жизни нашего региона — от инфраструктуры до культурных проектов. А главное то, что реализация этих проектов — это долгосрочное наследие, которое повышает качество жизни граждан и меняет к лучшему их жизнь», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Владимирской области.

В администрации региона не стали подробно останавливаться на том, что из себя представляет «Футбольное меню». В пресс-службе лишь отметили, что акцент в нем сделан на блюдах, которые сочетаются с напитками. Также известно, что каждый ресторан будет разрабатывать свои предложения с использованием продуктов, произведенных в регионе.

Более подробно о «Футбольном меню» рассказал портал «Зебра ТВ». По данным издания, среди напитков упор сделали на домашние настойки. Кроме того, один из ресторанов разработал рецепты коктейлей на основе медовухи или хреновухи. Среди блюд подкопченные раки, пельмени с лосятиной, запеченные бычьи ребра и другие. Однако все блюда имеют названия, которые отсылают к футболу.

«Меню футбольное еще никто не презентовал так комплексно. Думаю, здесь будет мало места и придется подыскивать ещё одну площадку. Мы будем сейчас креативно это все продвигать. Болельщик — народ особый, футбол — это история. Должно быть с детского сада, будем думать в этом ключе. Я уверена, что очень много туристов приедет. Мы с вами получим налоги, а самое главное — продвижение владимирской земли. Я думаю, что ваше меню может пойти по всему миру. Я попрошу сюда привезти представителей ФИФА, чтобы они попробовали», — цитирует издание Светлану Орлову.

ИА REGNUM напоминает, что чемпионат пройдет летом 2018 года. Среди мест проведения 11 городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Екатеринбург, Самара, ростов-на-Дону и другие. Владимир не подавал заявок, несмотря на то, что его расположение — идеально для проведения чемпионата, отмечала заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.