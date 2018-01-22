Пермский край, 22 января, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае следователи выясняют причины крупного пожара, который унёс человеческие жизни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, огонь в одноэтажном доме по улице Ленина в селе Екатерининское вспыхнул 21 января в 22:14 по местному времени.

kummod Огонь

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Больше часа потребовалось пожарным, чтобы справится с возгоранием. По данным ведомства, дом сгорел полностью. На пожарище обнаружены тела трёх человек.

По данным регионального следственного управления СКР, установлено, что в сгоревшей квартире жили муж с женой. Предположительно, при пожаре погибли хозяева квартиры и находившийся у них в гостях мужчина. Личности погибших устанавливаются.

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Названа и предварительная причина гибели людей, Сообщается, что все трое скончались «в результате острого отравления продуктами горения».

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Добавим, что за прошедшие сутки 22 января в Пермском крае пожарные семь раз выезжали на вызов для тушения техногенных пожаров.