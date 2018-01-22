Ялта, Крым, 22 января, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В апреле 2018 года крымские чиновники снова попробуют принять Генеральный план Ялты, который позволит остановить в городе массовую незаконную застройку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Стройка в Ялте

«Новый проект генплана Ялты уже получил положительное заключение. Его утверждение запланировано на апрель 2018 года», — сообщили корреспонденту в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Крыма.

Напомним, предыдущий глава администрации курортного города Андрей Ростенко часто подвергался критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. В феврале 2017 года глава РК Сергей Аксёнов запретил местным депутатам принимать без согласования с республиканскими властями предложенный администрацией Генплан. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант документа предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.

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Как сообщало ИА REGNUM, инвентаризация построек в 100-метровой прибрежной полосе в Крыму началась в 2016 году. На тот момент в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывалось около 800 объектов, возведённых с нарушениями.

В сентябре Госсовет РК ввёл мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной 100-метровой зоне на Крыму до февраля 2017 года. После этого руководитель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов назвал ситуацию с застройкой Ялты критичной.

«В Ялте все стройки в Приморском парке остановлены. Ни один объект не должен быть введён в эксплуатацию до тех пор, пока не решат по вопросам социальных обязательств. Порядок мы в Ялте должны навести», — пообещал тогда глава Республики.

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По его убеждению, необходимо радикально менять концепцию развития курортного города, которая заложена в главный градостроительный документ.

«Генплан не должен урезать санаторно-курортные зоны, а напротив, одна из его главных задач — расширение парковых зон, частей заповедных зон и санаторно-курортного комплекса, но никак не жилой зоны. Увы, на сегодняшний день мы видим лишь лоббирование интересов подрядных организаций. Если проектировщик не желает переделывать свою работу, то он будет заменён на другого, который понимает желания крымчан», — отмечал глава РК.

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