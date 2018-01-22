Барнаул, 22 января, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае подходит к завершению строительство мельничного комплекса производительностью 400 тонн в сутки. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, масштабный инвестиционный проект стоимостью более 500 миллионов рублей реализуют на базе инфраструктуры Табунского элеватора (сейчас в нее входят элеватор, две мельницы, крупоцех, комбикормовый завод, пекарня и кондитерский цех).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Новая мельница займет шестиэтажное отдельное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Там установят современную автоматическую линию фасовки муки в бумажные пакеты. Отдельно будет построен вместительный эргономичный склад площадью в тысячу квадратных метров.

Известно, что все строительные работы по возведению объекта уже окончены, идет отделка и монтаж оборудования. Летом 2018 года планируется осуществить пуско-наладочные работы, а к началу осени — запустить первую секцию мельницы производительной мощностью 240 тонн в сутки (позже запустят второй модуль производительностью 160 тонн).

Напомним, Табунский элеватор входит в состав объединения зерноперерабатывающих предприятий «Грана» и является также крупнейшим производителем крупы и хлопьев на ее основе. В 2008 году с целью освоения новых рынков сбыта АО «Грана» выступило одним из учредителей компании «Алтайские мельницы», осуществляющей экспортные поставки муки в страны Средней и Юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Как сообщил генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк, в целом для алтайских аграриев проект «Граны» пойдёт на пользу.

«Они, скорее всего, на Китай ориентируются. Чем больше мукой и производными вывезут из Алтайского края — тем лучше. К тому же мельница — дополнительный потребитель пшеницы», — пояснил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Но что касается общей ситуации с ценами на зерно, сложившимися на Алтае, то, по мнению Александра Босяка, проект влияния на них не окажет.

«У «Граны» своя земля и она свои поля будут перерабатывать», — полагает аграрий.

Между тем, небывало высокий урожай зерновых (более 5 миллионов тонн), полученных алтайскими крестьянами в 2017 году, по прежнему является серьезной проблемой для АПК. К примеру, спрос на пшеницу 3 класса есть, но продать её можно не выше 5−6 тысяч рублей за тонну. А это с учётом перевозки, сушки и чистки на элеваторе, даже ниже себестоимости выходит.

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"Для фермеров Сибири и Урала «тонущих в зерне», дополнительный крупный потребитель лишнего зерна нужен был еще 5 лет назад, а теперь уже необходим как воздух, иначе большинство производителей задохнется, не в этом, так в следующем году», — написал в «Крестьянских ведомостях» один из участников обсуждения новости о том, что проектами по глубокой переработке зерна готовы заняться около десятка заводов по производству спирта в Северной Осетии.

И действительно, алтайские аграрии тоже полагают, то проблему перепроизводства зерна во многом можно решить, организовав в крае производство биоэтанола. Лидерами по его производству являются США и Бразилия, спрос на него растет во всем мире. В 2007 году региональные власти уже рассматривали этот вопрос и даже нашелся «оператор», заинтересованный в производстве биоэтанола — ОАО«Пава». Но проекту по различным причинам так и не суждено было состояться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, китайский продовольственный рынок уже давно стал одним из приоритетных для Алтайского края. Пока, правда — не весь, а только его северная часть — Синьцзян-Уйгурский автономный район, куда алтайские товары попадают транзитом по автодорогам третьих стран — Казахстана и Монголии. Но очевидно, что даже этот «шелковый путь» весьма выгоден обеим сторонам. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза. Особенно актуальным стал поиск новых путей выхода на рынок Китая в связи с кризисом на внутреннем зерновом рынке.