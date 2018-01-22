Вашингтон, 22 января, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Вирусы должны существовать не только, но Земле, но и на других планетах Солнечной системы, а также на экзопланетах, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Larisa-K Космос

По мнению исследователей-астробиологов из США и Японии, вирионы (вирусные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белков) легко могут быть выброшены за пределы атмосферы и попасть на другие космические тела.

Например, это могло произойти при падении на Землю метеоритов. Другой вопрос, могли ли они выжить в космосе.

Это возможно, считают ученые: полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Аналогичным образом вирионы могли попасть и на Землю.

В настоящее время в Мировом океане содержится астрономическое число вирионов (1031). Подобные процессы, скорее всего, происходят и на других пригодных для жизни планетах.

Для того, чтобы доказать факт существования вирусов на других космических объектах, группа исследователей предлагает использовать просвечивающие электронные микроскопы (TEM). Пока остается нерешенным вопрос, как доставить микроскопы к другим планетам: их сложно установить на космические аппараты из-за веса и размера.