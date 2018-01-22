Суд над Гайзером: дело затягивается?
22 января в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин стал его главным организатором и руководителем.
Вячеслава Гайзера, его предшественника на посту главы Коми Владимира Торлопова, заместителя главы республики Алексея Чернова и предпринимателя Валерия Веселова следствие обвиняет в управлении структурным подразделением ОПС в Коми.
ИА REGNUM начинает трансляцию из зала суда.
17 декабря в суде было оглашено обвинительное заключение, кроме того, были опрошены потерпевшие — и.о. гендиректора ОАО «Фонд инвестпроектов Республики Коми» и представитель министерства имущественных и земельных отношений Республики Коми.
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По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС преступным путём завладели имуществом с использованием их служебного положения, похитив 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Причиненный ущерб оценивается в размере 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.
Кроме того, они присвоили средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей, а также получили взятки в размере более чем 198 млн рублей.
Согласно обвинительному заключению, всего фигуранты дела легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей.
В числе подсудимых — заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерий Веселов.
На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые «финансисты-технологи» Лев Либензон, Игорь Кудинов, Александр Гольдман, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие. Всего в суде присутствуют 14 фигурантов дела.
Сначала по делу проходили 20 человек. Двое из подозреваемых, — заместитель председателя правительства Коми с 2009 по 2015 год Константин Ромаданов и «финансист-технолог» Демьян Москвин, — заключили досудебное соглашение. Ещё один фигурант покончил с собой в СИЗО. Это бывший гендиректор ОАО «Комижилстрой» и гендиректор «Метлизинг» Антон Фаерштейн — ОПС присвоила активы птицефабрики посредством передачи 95% её акций именно ООО «Метлизинг».
Главный организатор ОПС — Александр Зарубин — предположительно скрывается от следствия в Великобритании. Из России Зарубин уехал всего за несколько дней до задержания подозреваемых.
Ранее адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что поскольку четверо обвиняемых отрицают прежние показания, а один и вовсе заявил об оказываемом давлении, то «нас впереди ждёт много интересного». Четверо этих фигурантов — Кудинов, Марущак, Третьяков и Смешной. Про давление на следствии заявил Марущак.
Привели главных обвиняемых во главе с Вячеславом Гайзером. Они уже сидят за решёткой в зале заседаний.
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Как следует из обвинительного заключения, второе по значимости после присвоения ОАО «Птицефабрика Зеленцкая» преступление ОПС — продажа ОАО «Фонд поддержки инвестиционного развития Республики Коми» 98% акций ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» по завышенной стоимости. Как выяснилось на прошлом заседании, в результате череды сделок фонду, который является на 100% собственностью республики, был причинён ущерб на 67 млн рублей.
Зашли прокуроры во главе с Борисом Непорожным. Их четверо.
Суд начинается, пришла судья.
Судья разбирается, кто пришёл защищать подсудимых и сколько — небольшая заминка. Опять одного из адвокатов нет.
Сегодня продолжается опрос потерпевших. Скоро начнёт выступать Егор Бутырко, молодой мужчина в очках и костюме. Ему пока что зачитывают права.
Ни с кем из подсудимых он не знаком.
Он выступает как представитель министерства, уполномоченный совершать процессуальные действия на стадии судебного производства по данному уголовному делу.
По его словам, министерство республики просит приобщить уточнённое исковое заявление с учётом изменения состава обвиняемых лиц.
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Опять перечисляет требование вернуть в собственность республики 100% акций «Птицефабрики Зеленецкой» и вернуть переведенные в качестве дивидендов со счетов предприятия 1 млрд 450 млн рублей.
Адвокат Чернова Карен Гиголян хотел бы внимательно ознакомиться с формулировками заявления — по его мнению, есть определённые неточности, противоречащие процессуальным нормам.
Кудинов задаёт вопрос потерпевшему.
На основании чего подаётся иск?
На основании установленных обстоятельств, согласно которым ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» была изъята из собственности республики посредством мошеннических действий, отвечает Бутырко.
Потерпевшему неизвестно, что в обмен акций были получены акции фонда — на это указал Кудинов.
Гайзер уточнил сумму иска.
Он задаёт вопрос о предприятии «Метлизинг» — как распределялись полученные туда средства от птицефабрики.
Бутырко об этом ничего не знает.
Не может ответить он и на вопросы о структуре владения «Агрохолдингом» «Метлизинга».
Он знает, что «Агрохолдинг» является по крайней мере одним из владельцев «Метлизинга».
Гайзер уточняет, есть ли информация о передаче средств между этими компаниями.
Однако о перечислении денег за указанный период времени он ничего не знает — на то время он и не работал на текущей должности. При этом он указывал ранее, что сам в составлении иска участия не принимал, отвечая на вопрос Непорожного.
Поднялся Чернов.
Планирует ли министерство в судебном порядке оценку активов птицефабрики?
Бутырко заявляет, что не вправе говорить о планируемых решениях — планируется оспаривание или нет.
Бутырко отвечает очень аккуратно.
Чернов спрашивает, какой силой для министерства имущественных отношений обладают данные следствия — похоже, он хочет сказать, что министерство пока что не имеет права ничего оспаривать, пока ничего не доказано.
Судья переспрашивает его несколько раз, пытаясь добиться корректной формулировки.
Бутырко отвечает, что все обстоятельства подтверждаются данными дела:
«Материалы дела подтверждают все обстоятельства, согласно которым министерство подаёт исковое заявление…»
Однако Чернов продолжает выяснять, на основании каких нормативных документов это стало возможно.
Бутырко невозмутим: министерство ссылается на материалы дела, на что-либо другое сослаться не может.
Теперь спрашивает адвокат Егоров… тут же вмешался прокурор Непорожный.
Он указывает, что адвокат сделал замечание, не согласовав своё выступление с судом.
Всё же адвокату Егорову дали право высказаться.
Представитель потерпевшей стороны затрудняется отвечать на уточняющие вопросы о структуре владения компаний, связанных с птицефабрикой. Друг за другом адвокаты пытаются выяснить, что известно об этом Бутырко.
Задают уточнения по поводу того, кого исключили из обвиняемых из иска — у адвокатов текста нет, они просят им его предоставить…
В список ответчиков внесён подсудимый Веселов, поскольку является членом ОПС.
Бутырко не отклоняется от содержания иска. Его спрашивают, формировался ли список исходя из обвинительного заключения? Но Непорожный снимает вопрос.
Объяснить порядок формирования списка ответчиков Бутырко не может — так как он не формировался лично им.
Теперь спрашивает Гайзер о включении Веселова:
«Кто установил на сегодняшний день, что существовало ОПС?»
И снова Бутырко отвечает, что не готов на это отвечать.
Допрос проходит не очень продуктивно…
Бутырко сразу подчеркнул, что участия в формировании иска он не принимал. Адвокаты и подсудимые тем не менее продолжают выяснять, что представителю известно.
Адвокат Гайзера Дарья Евменина спрашивает, была ли возможность подготовиться Бутырко к заседанию?
Бутырко нервно просит снять вопрос, поскольку он не имеет отношения к делу.
Судья поддерживает.
Бутырко совершенно неприступен для адвокатов. Пока что ничего по сути не рассказал.
А прокуроры почти и не спрашивали.
Непорожный уже устал слушать одинаковые вопросы и пожаловался об этом судье.
Адвокат Чернова Карен Гиголян: на основании чего определяется цена иска?
Бутырко напоминает, что это сумма, изъятая в виде дивидендов из предприятия, и она зафиксирована в материалах следствия.
Но адвокат продолжает: был ли перерасчёт суммы иска, был ли проведён аудит в отношении птицефабрики?
Министерство не проводило аудита, так как пока что (и уже) не является собственником предприятия — Бутырко немного разговорили.
Никаких ходатайств об оценке имущества министерство также не заявляло, утверждает он.
Адвокат Гайзера Леонтьев спрашивает снова об основаниях для востребования возврата акций.
и Бутырко снова отвечает одно и то же…
«…признано незаконными…» — говорит Бутырко.
«Ещё не признаны!» — указывает Леонтьев.
Бутырко указывает, что достаточно того, что «возможно, что могут быть признаны».
Леонтьев требует перечислить преступные действия, на основе которых составлен иск.
«Перечислить могу, но они перечислены в исковом заявлении, а потому прошу снять вопрос», — заявил Бутырко.
Отметим, что Бутырко по образованию юрист.
Он действует адвокатам на нервы.
Бутырко подчёркивает, что иск нынешний отличается лишь составом лиц, которые перечислены в качестве ответчиков.
Но Леонтьев тоже не отступает.
«Я спрашиваю про конкретную процедуру, а не все обстоятельства, установленные следствием», — отметил он.
Он вынужден ссылаться на конкретные действия по переводу акций.
«К самой указанной процедуре мы не оспариваем… Министерство оспаривает сам факт, что птицефабрика более не является в собственности Республики Коми», — парирует Бутырко.
«Не конкретно внесение в уставный капитал, не конкретно приватизация, а все действия в совокупности», — заявил он.
Однако совокупность действий совершена разными людьми, отвечает Леонтьев.
Леонтьев уже третий-четвёртый раз пытается переформулировать вопрос, чтобы вывести Бутырко на чистую воду. Не удаётся.
«В рамках данного искового заявления министерство заявляет с целью на возврат в собственность Республики Коми», — отвечает он, утверждая, что если бы были претензии к конкретным лицам, то и по другому процессуальному порядку предъявлялся бы иск.
Леонтьев пытается зайти с другой стороны.
Внесение акций в уставный капитал «Метлизинга», а потом «Агрохолдинга» — в результате этого перестала владеть республика предприятием или нет?
Снова представитель потерпевшей стороны указывает, что республика лишилась собственности «по совокупности всех действий».
Было совершено три операции: появление самих акций, акционирование данного предприятия, затем внесение в уставный капитал Фонда инвестпроектов, а потом внесение акций в уставной капитал «Агрохолдинга».
Леонтьев спрашивает, на каком этапе потеряла владение акциями республика.
Непорожный вмешивается, что вопрос задан крайне неконкретно — нужно указать конкретные моменты и временные рамки.
Леонтьев во время перепалки что-то перешептывается с Гиголяном (адвокатом Чернова).
Кстати, из списка ответчиков исключили Павла Марущака — именно это пытался уточнить адвокат Егоров, поначалу безрезультатно.
А сам Бутырко тем временем упрямо сопротивляется адвокатам и указывает, что не имеет права говорить о деятельности министерства.
Леонтьев задал вопросы по ряду других объектов. Бутырко только хотел сказать, что это не имеет отношения к делу, как Леонтьев перебил, что имеет.
Всё-таки представитель потерпевшей стороны признал, что ему известно о ряде других сюжетов с хищением акций других предприятий, но не более того.
Адвокат Чернова возмущается, что министерство сначала указывало, что не имеет возможности ознакомиться с материалами дела, а теперь без какого-либо смущения ссылается на всю совокупность следственных материалов.
Однако на судью впечатления жалобы, похоже, не произвели. Допрос Бутырко завершается.
Перерыв.
В своих ответах представитель потерпевшей стороны Бутырко либо ссылался на то, что не работал в период совершения операций, которые следствие считает противозаконными (а это период до 2010 года), либо указывал, что не может лично выражать позицию министерства и комментировать его намерения.
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Все собрались. Заседание продолжается.
Защита обнаружила нарушения в исковом заявлении, говорит адвокат Чернова.
Исковое заявление приобщают к делу. У представителя потерпевшей стороны возражений нет.
Снова задают к Бутырко вопрос: по какой причине был изменён список ответчиков?
«Изменён в связи с тем, что лица, не указанные в этот раз, не причастны к совершенным преступлениям…»
Уточняют, почему Марущак исключён.
Если Марущак исключён, почему не исключён Либензон, спрашивает адвокат.
Бутырко же отвечает, что Либензон причастен к организации легализации присвоения активов птицефабрики.
Второй вопрос — почему сумма иска не пересмотрена вслед за пересмотром перечня ответчиков?
Бутырко отвечает, что сумма дивидендов от числа ответчиков не зависит.
Среди адвокатов прошёл смешок от ответов Бутырко. Москвина, Ромаданова и Зарубина нет в списке ответчиков. Бутырко поясняет, что их нет в обвинительном заключении. Адвокаты пытаются поймать Бутырко на том, что он не осведомлён, кто в чём обвиняется, и иронизируют над этим.
Но судья приостановила вопросы.
Непорожный просит изучить письменные материалы дела.
Адвокатов особенно позабавил ответ Бутырко, что ни в чём не обвиняется Москвин.
Тем временем Непорожный перечислил ряд материалов следствия — исковые заявления старшего следователя Республики Коми к руководству республиканского министерства.
Прокурор просил суд приобщить исковое заявление от представителя Корпорации по развитию Республики Коми Виталия Козлова. Он просил возместить ущерб в размере 67 млн 262 тыс. рублей.
Адвокат Леонтьев, в свою очередь, просит озвучить, кого из свидетелей на следующее заседание пригласит обвинение — всего их более 200 человек.
Непорожный заявил, что пока что никого из свидетелей не вызывают:
«Но никаких неожиданностей не будет, это те свидетели, что были допрошены по делу».
На сегодня у обвинения всё. Рассматривается вопрос, что и в каком порядке делать дальше.
Суд оснований для озвучивания имён свидетелей не видит.
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26 января 11:00 — судья назначила время следующего заседания.
ИА REGNUM завершает трансляцию.