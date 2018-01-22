Ярославль, 22 января, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Антимонопольная служба усмотрела нарушения в действиях мэрии города Ярославля при организации и проведении торгов на право осуществления пассажирских перевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Красные маршрутки

С жалобой на действия организаторов торгов — департамент городского хозяйства мэрии Ярославля — в УФАС обратился предприниматель. Речь идет о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства на перевозки по маршрутам №90 и №99.

Предприниматель счел, что мэрия Ярославля предъявляет к участникам требования, не предусмотренные действующим федеральным законодательством: в частности, автобусы должны быть оборудованы видеорегистраторами, речевым информатором для сообщения остановок, электронной бегущей строкой. Ну и конечно, цвет: департамент требовал от участников конкурса соблюдение цветовой гаммы: установленного красного цвета по шкале RAL3002.

«Выписка из указанного реестра (относительно маршрутов №№90, 99) имеется в составе конкурсной документации. В данной выписке содержатся только требования к виду и классу транспортных средств, используемых для перевозок по маршруту, а именно: автобус, средний, 11 единиц (по маршруту №90) и 5 единиц (по маршруту №99). Требования к экологическим характеристикам транспортных средств, их цветовой окраске, наличию у экипажа транспортного форменной одежды, отсутствию на поверхности транспортного средства рекламной информации Реестром не установлены, а, следовательно, не могут быть использованы в качестве требований к участникам конкурса, неисполнение которых влечет отказ в допуске к участию в торгах», — сочли в УФАС по Ярославской области.

Таким образом, установление в конкурсной документации дополнительных требований к участникам торгов является нарушением части 1 статьи 23 Закона № 220-ФЗ.

В антимонопольной службе также отмечают, что обязанность исполнения требований постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города Ярославля» в настоящее время не может быть вменено участникам торгов, так как действие ряда положений отложено до 1 апреля. В их число входят красный цвет, запрет на использование рекламы на бортах, использование на маршруте транспортного средства с экологическим классом не ниже ЕВРО-5.

Ярославское УФАС признало жалобу предпринимателя обоснованной и выдало департаменту городского хозяйства мэрии предписание устранить выявленные нарушения при проведении торгов.