Калуга, 22 января, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Калужском регионе создадут Агентства развития бизнеса. Об этом сегодня, 22 января, заявили на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании регионального кабинета министров

По словам министра экономического развития Калужской области Дмитрия Разумовского, существующая система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (МСП) включает организации федерального и регионального уровня, деловые объединения, в том числе кредитные и лизинговые организации. Он отметил положительные итоги работы указанных объединений, ожидается что ещё более эффективной мерой станет создание единого центра координации поддержки.

«Этой же позиции придерживается и Министерство экономического развития РФ, реализующее единую государственную политику развития малого и среднего бизнеса. Такой подход позволит более четко структурировать функционал и повысить эффективность работы», — заявил Разумовский.

Новому учреждению будут переданы полномочия Агентства развития АПК, Агентства развития малого и среднего предпринимательства (до недавнего времени — Агентства по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания), а также некоторые функции Фонда поддержки предпринимательства (в новое объединение перенесут центр поддержки предпринимательства и центр поддержки экспорта). Задачи преобразований — повышение доступности мер поддержки субъектов МСП в регионе, рост числа предпринимательских проектов, получивших федеральную поддержку, а также увеличение доли товаров, работ и услуг субъектов МСП в экономике области.

Ключевыми полномочиями создаваемого Агентства станут: сопровождение проектов субъектов МСП, содействие развитию их экспортного потенциала, расширение для предпринимателей возможности доступа к госзакупкам, помощь в подготовке документов для кредитных организаций и лизинговых компаний, услуги по технологическому консультированию и сопровождению агропромышленного бизнеса, координация поддержки малого сектора бизнеса в муниципалитетах, продвижение продукции калужских производителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Калужской области предложили на три месяца закрывать торговые объекты в случае неудовлетворительного внешнего облика или плохо организованного подъезда к ним. С такой инициативой выступил на заседании регионального кабинета министров калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Новые требования к малому бизнесу глава региона пояснил неоднократными жалобами жителей, особенно из отдалённых населённых пунктов, на то, что отдельные магазины не только портят облик местности, но даже отпугивают покупателей.