В Калужской области создадут Агентство развития бизнеса
Калуга, 22 января, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Калужском регионе создадут Агентства развития бизнеса. Об этом сегодня, 22 января, заявили на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра экономического развития Калужской области Дмитрия Разумовского, существующая система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (МСП) включает организации федерального и регионального уровня, деловые объединения, в том числе кредитные и лизинговые организации. Он отметил положительные итоги работы указанных объединений, ожидается что ещё более эффективной мерой станет создание единого центра координации поддержки.
«Этой же позиции придерживается и Министерство экономического развития РФ, реализующее единую государственную политику развития малого и среднего бизнеса. Такой подход позволит более четко структурировать функционал и повысить эффективность работы», — заявил Разумовский.
Новому учреждению будут переданы полномочия Агентства развития АПК, Агентства развития малого и среднего предпринимательства (до недавнего времени — Агентства по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания), а также некоторые функции Фонда поддержки предпринимательства (в новое объединение перенесут центр поддержки предпринимательства и центр поддержки экспорта). Задачи преобразований — повышение доступности мер поддержки субъектов МСП в регионе, рост числа предпринимательских проектов, получивших федеральную поддержку, а также увеличение доли товаров, работ и услуг субъектов МСП в экономике области.
Ключевыми полномочиями создаваемого Агентства станут: сопровождение проектов субъектов МСП, содействие развитию их экспортного потенциала, расширение для предпринимателей возможности доступа к госзакупкам, помощь в подготовке документов для кредитных организаций и лизинговых компаний, услуги по технологическому консультированию и сопровождению агропромышленного бизнеса, координация поддержки малого сектора бизнеса в муниципалитетах, продвижение продукции калужских производителей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Калужской области предложили на три месяца закрывать торговые объекты в случае неудовлетворительного внешнего облика или плохо организованного подъезда к ним. С такой инициативой выступил на заседании регионального кабинета министров калужский губернатор Анатолий Артамонов.
Новые требования к малому бизнесу глава региона пояснил неоднократными жалобами жителей, особенно из отдалённых населённых пунктов, на то, что отдельные магазины не только портят облик местности, но даже отпугивают покупателей.