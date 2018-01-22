Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 января, 2018, 10:54 — ИА Регнум. 21 января в Переславле-Залесском Ярославской области на митинге, посвященном годовщине смерти Владимира Ленина, коммунисты потребовали восстановить разрушенный памятник основателю советского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ в Переславской городской думе Александр Дыма.

Группа «Интересный Переславль» Вконтакте Памятник Ленину в Переславле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятник был поврежден в ходе ремонта дома культуры «Ювента» в 2017 году, сейчас его состояние и местонахождение неизвестно.

«Мы собрались, чтобы почтить память великого человека и в защиту разрушенного памятника. Мы потребовали привлечь к ответственности за халатность чиновников, допустивших такое, принять меры к его восстановлению, а также создать перечень памятников города и опубликовать его в СМИ. Резолюция митинга направлена губернатору области и главе Переславля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

Сейчас на месте памятника стоит странная конструкция, обитая фанерой. Коммунисты возложили к ней венок и украсили плакатами.