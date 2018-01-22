Москва, 22 января, 2018, 10:40 — ИА Регнум. На орбите Земли успешно испытана новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов. Об этом сообщает в понедельник, 22 января, холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию Роскосмос).

WikiImages Земля

Летные испытания модульной унифицированной наноспутниковой платформы ТНС-0 №2, запущенной в космос в августе 2017 г., проводит РКС.

«Все требования технического задания, предъявляемые к нашей спутниковой платформе, подтверждены, — сказал главный конструктор ТНС-0 №2 Олег Панцырный. — Де-факто мы перешли от стадии летных испытаний к стадии штатной эксплуатации, в процессе которой проводится ряд экспериментов, необходимых для создания космических систем на базе наноспутников».

Читайте также: ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта» в 2019 году

А также: Роскосмос закажет спутник, способный искать нефть и газ