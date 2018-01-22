Вашингтон, 22 января, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является непреодолимой преградой для дронов и неуправляемых ракет, пишет в статье для The National Interest аналитик Себастьян Роблин.

«Панцирь-С1»

По его словам, это оружие «ближайшего будущего». Шансов уцелеть у ракет после атаки «Панциря» практически нет, так как цель, скорее всего, превратится в решето. У США нет столь эффективной системы ПВО ближнего радиуса, считает аналитик.

Роблин отмечает, что сухопутные войска США сделали ставку на свои ВВС. Тогда как российская техника доказала свою эффективность: комплекс может обнаруживать низколетящие цели на расстоянии до 30 км.

Кроме того, «Панцирь-С» может одновременно атаковать несколько целей: он заряжен 12 ракетами, которые способны поразить цели на расстоянии до 20 км. И ни дроны, ни ракеты от него не смогут увернуться.

Напомним, речь идет об атаке роя дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии, которая произошла 28 декабря 2017 года. «Панцирь-С» сбил две ракеты, запущенные с территории провинции Идлиб (Сирия). Кроме того, одна ракета взорвалась в районе города Джабла (провинция Латакия, Сирия).

Новая атака с использованием 13 дронов произошла в ночь с 5 на 6 января 2018 года. «Панцирь-С» сбил семь беспилотников, а шесть были взяты под контроль российскими подразделениями РЭБ. Несколькими днями ранее Дейв Маджумбар в статье для The National Interest написал, что атака беспилотников на российские базы в Сирии — это предвестник аналогичных атак в будущем. И таким атакам со все большей долей вероятности могут подвергнуться американские войска.

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Военные США, не имеющие подобных «Панцирь-С» средств, могут использовать только ракеты класса «земля — воздух» или истребители-перехватчики. Однако, это дорого, пишет Маджумбар и предлагает Пентагону использовать легкие многоцелевые самолеты А-29 Super Tucano.

Эксперт американского Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендт, специализирующийся на исследованиях беспилотных технологий, согласился с тем, что скоординированные массированные атаки беспилотников в будущем станут достаточно частым явлением. По мнению Бендта, лучшим средством от массированной беспилотной угрозы является радиоэлектронная борьба.

Российский Генштаб в свою очередь обратил внимание на то, что все беспилотники террористов, атаковавших российские базы, были оснащены барометрическими датчиками, а также сервоприводами управления рулями высоты. И, подчеркнули в российском военном ведомстве, в самодельных взрывчатках были использованы взрыватели иностранного производства.

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Кроме того, использовались инженерные решения, которые могли быть получены только из страны, обладающей высокими технологическими возможностями. Речь идет об обеспечении спутниковой навигации и дистанционном управлении сбросом взрывных устройств. Иными словами, у боевиков есть технологии, которые позволяют проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране мира.

И получены они могли быть из США, считает замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Это касается всех аспектов атаки на базу в Сирии — и финансовых, и технических. США целенаправленно оказывали и оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии. Об этом, в частности, неоднократно заявляло Минобороны РФ.

Таким образом, вместо того, чтобы прекратить поддержку террористов и связанных с ними группировок, США говорят о превосходстве российского оружия, настаивая, видимо, на росте финансирования. И не только США. Так, ранее, 22 января, The Telegraph со ссылкой на текст готовящегося выступления начальника Генштаба ВС Великобритании Ника Картера сообщила, что у Британии нет защиты от угрозы, которую представляют российские крылатые ракеты.

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Причину превосходства российских войск Картер видит в недофинансировании британской армии, в частности, в снижении трат на военные разработки. Неделей ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте. Причиной этого стала модернизация армии РФ.