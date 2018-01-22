Ярославль, 22 января, 2018, 10:13 — ИА Регнум. По данным, опубликованным на сайте регионального правительства, в Ярославской области прогнозируется рост безработицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ярославская служба занятости

Ежегодно в поисках работы в центры занятости в среднем будут обращаться 40 тысяч граждан. Прогнозируется увеличение численности регистрируемых безработных с 8,8 тысяч человек в 2017 году до 10,2 тысяч человек к 2018 году, уровень регистрируемой безработицы составит 1,5 процента.

Такие данные следуют из ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Как отмечается в документе, в 2017 году ситуация на рынке труда Ярославской области стабильна, уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 процента к численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию) не превысил 0,9 человека на вакансию.

Но, согласно прогнозам, ситуация будет усугубляться под влиянием таких факторов, как ежегодное снижение численности населения области, рост доли лиц старше трудоспособного возраста. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте ежегодно снижается на 10 тысяч человек.

«Потери в этой части населения в Ярославской области носят долгосрочный характер, обусловленный снижением показателей рождаемости в 90-х годах прошлого столетия. Происходит не только количественное сокращение трудоспособного населения, но и его качественное ухудшение: старение экономически активной части населения», — отмечается в документе.

Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ликвидацией неэффективных рабочих мест, перераспределением рабочей силы между секторами экономики и видами экономической деятельности. Особенно сложная ситуация прогнозируется в Брейтовском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Пошехонском районах, а также в Гаврилов-Яме и поселке Песочное.