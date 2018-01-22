Москва, 22 января, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Москве образовательный центр департамента здравоохранения начнет обучать медицинских работников бесконфликтному общению с пациентами. Набор слушателей уже завершен, сообщается на портале мэра Москвы.

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В 2018 году на курсах по бесконфликтному общению будут обучаться более 50 тысяч врачей и медицинских работников московских поликлиник.

Отмечается, что программа занятий учитывает специальность и должность врача.

Так, предусмотрены курсы по отработке управленческих навыков, стандартов приема пациентов терапевтами (врачами общей практики) и педиатрами, профилактике конфликтных ситуаций и по другим направлениям.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, на курсах отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов.

«Эксперты выступают в роли пациентов и дают обратную связь участникам», — пояснил Хрипун.

По его мнению, постоянное повышение квалификации медиков, реализация проекта «Московский врач» и другие инициативы — все это работает на повышение качества медицинских услуг для москвичей.

Напомним, образовательный центр департамента здравоохранения Москвы открыт в конце 2017 года. За три месяца работы центра обучение прошли порядка 5 тысяч специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число медицинских работников, которым присвоен статус «московский врач», выросло на 87 человек. Настоящее время его имеют 133 врача.

Статус «московский врач» присвоен представителям 12 медицинских специальностей, среди которых эндокринологи, специалисты лучевой диагностики, урологи и другие врачи.

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