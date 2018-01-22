Нижневартовск, Югра, 22 января, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) врачи фактически отправили подростка в кому, неоднократно ставя ему неправильный диагноз. Об этом заявляет мать ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Медицина

Общественность города и родители мальчика через социальные сети ищут врачей или клинику для дальнейшего обследования ребёнка, который, как полагают его родители, пострадал от действий людей в белых халатах.

В течение пяти месяцев 13-летний подросток лежит в реанимации детской больницы Нижневартовска, сообщает портал Gorod3466.ru. За это время врачи диагностировали у него менингит, менингоэнцефалит неопознанной этологии, менингоэнцефалит аутоиммунной этологии, гидроцефалию и митохондриальную генетику.

Проблемы со здоровьем у ребенка, по словам его матери, начались в январе 2017 года, когда Ваню Ш. лечили от о обычной простуды. Неделя лечения по стандартной противовирусной схеме, прописанной врачом поликлиники, привела к резкому ухудшению самочувствия ребёнка.

14 января 2017 года с признаками инсульта его доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Мальчику сделали пункцию и стали лечить от менингита. В сентябре подростка выписали с головными болями. Медики списали боли на остаточные явления болезни. В октябре к головным болям добавились рвота и обмороки.

«Пока ребенок лежал под капельницей, снова открылась рвота, начались сильные галлюцинации и непроизвольное мочеиспускание. Врачи как будто не замечали, а соизволили прийти, когда сын реально уже стал захлебываться рвотными массами. Только тогда его забрали в реанимацию», — пишет мать подростка.

По её словам, медики пичкали сына реланиумом и психотропными препаратами, которые на него не действовали и вызывали лишь агрессию. Он искусал бабушку, которая была его сиделкой.

«После того, как скрывать проблему у врачей стало плохо получаться, они приняли решение ввести Ваню, как они объяснили мне, в медикаментозный сон, чтобы он быстрее выздоравливал. Так, сына поместили в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких», — сообщает мама ребенка.

Мальчику выписали направление в Санкт-Петербургский «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней». Лежачему сыну родители должны были выкупить четыре места на самолет, но в авиакомпаниях им отказывали, поясняя, что билетов нет. И это было понятно — неизвестно, чем страдает ребенок.

Где была хваленая югорская санавиация? Эмчеэсовцы, по словам его матери, искренне пытались помочь.

«Это единственная инстанция, где с нами нормально, по-человечески поговорили. Молодой человек объяснил, что он созванивался с реанимационным отделением Нижневартовска, где ему сказали, что в отделении нет тяжелых и нуждающихся в транспортировке детей. Дальше все было еще страшнее: всю нашу семью вызвали для беседы. В течение получаса материализовалась выписка с уже поставленным диагнозом, хотя до этого врачи напрямую говорили, что не знают, от чего лечить Ванюшку. Поставили менингоэнцифалит неопознанной этологии и объявили, что транспортировка опасна для его жизни — не перенесет взлет и посадку», — рассказывает мама многострадального пациента.

В декабре у Вани Ш. на 23 минуты остановилось сердце, и родителям сказали, что их ребенок не жилец. Уже 47 дней подросток пребывает в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

«У меня на руках три выписки, которые противоречат одна другой: несовпадение дат, анализов и состояния ребенка. Мы не просим денег. Мы просим помочь организовать настоящее обследование, помогите Ванюшке выкарабкаться. Мы боимся упустить время, врачи все время чего-то недоговаривают, ничего не объясняют. Мы надеемся, что у Ванюшки еще есть время», — написала мама Вани Ш. в петиции, опубликованной на одном из агрегаторов.

В детской клинической больнице данный случай не комментируют. Родители Вани Ш. надеются на широкую огласку их беды и на то, что найдётся какой-нибудь медицинский центр или больница, которые поставят их ребёнку правильный диагноз и смогут вылечить.