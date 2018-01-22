Челябинск, 22 января, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Челябинске таксиста осудили за смерть человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 22 января, обвинительный приговор 47-летнего местному жителю вынес Курчатовский районный суд города.

(сс) jarmoluk Такси

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Трагедия, за которую пришлось ответить водителю «Яндекс Таски» произошла в октябре 2017 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» с пассажиром ехал по улице Молодогвардейцев. В какой-то момент водитель отвлёкся на звонок мобильного телефона, потерял управление транспортным средством, съехал с трассы и врезался в электроопору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Отмечается, что водитель был уставший, а пассажир не пристёгнут ремнями безопасности.

Судом назначил виновнику смертельной аварии наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии — поселении, Также он лишён права управлять транспортным средством на срок три года.

Ежедневно на дорогах Челябинской области происходят в среднем от пяти до десяти аварий. Так, в период с 19 по 21 января в регионе было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, 32 человек получили травмы, из них трое детей.