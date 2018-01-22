Тутаев, Ярославская область, 22 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России постановило привлечь муниципальное предприятие Тутаевского района «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг» к административной ответственности за завышение комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Любовь Новоселова

На момент совершения правонарушения МУП «РКЦ ЖКУ» являлось единственной организацией в границах Тутаевского района, которая оказывала услуги для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний по организации и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги: рассчитывало плату за потребленные ресурсы, за содержание и ремонт помещений, печатало и доставляло жителям района квитанции. Постановлением главы Тутаевского муниципального района размер ставки комиссионного вознаграждения для МУП за организацию сбора платы за жилищные услуги определен в размере 5% от суммы собранных с населения средств. Однако размер комиссии применялся в размере от 7 до 11%.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском УФАС, нарушения происходили в течение 2015 года и по июль 2016 года. Между тем с июля 2015 года по январь 2017 года Тутаевским РКЦ руководила Любовь Новоселова.

После этого она была назначена генеральным директором «ЯрОблЕИРЦ».

"Действия МУП «РКЦ ЖКУ» по установлению монопольно высокой цены за начисление и сбор платежей за жилищные услуги в размере от 7 до 11% от суммы собранных средств, ущемляет интересы субъектов предпринимательской деятельности, противоречат действующему законодательству, образуют нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.

Сумма подлежащего к оплате административного штрафа составила 475 000 рублей, сообщают в антимонопольном ведомстве.

Корреспондент ИА REGNUM не смог дозвониться до Новоселовой, чтобы получить комментарии. Впрочем, вряд ли экс-руководитель Тутаевского РКЦ будет привлекаться к ответственности за выявленные на прежнем месте работы нарушения.