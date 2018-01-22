Москва, 22 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Криптовалюты — новый коллективный инвестиционный инструмент. Практика и история мировой торговли показывает, что всегда новые классы биржевых активов обладают повышенной волатильностью (высокой ценовой изменчивостью), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

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«Надо понимать, что как финансовый инструмент криптовалюты уже состоялись, и никуда они не денутся из нашей жизни», — считает эксперт.

Достаточно вспомнить, что на Чикагской бирже торгуется вполне уважаемый и ликвидный инструмент — фьючерс на биткоин, который был совсем недавно запущен группой авторитетных международных банков (в качестве андеррайторов), но уже успел утвердиться в инвестиционной среде.

«Биткоин, по сути, продемонстрировал одно важное свойство к настоящему времени — «ценовую память». То есть отметка 17 тыс. 500 за доллар уже стала «меткой таймера» биткоина», — отметил Рожанковский.

После присоединения к рынку тех, кто ждал коррекции, чтобы зайти «в игру», увеличившийся объём заинтересованных участников рынка будут подсознательно сообща вновь вытаскивать биткоин на этот уровень.

«Меньше всех в данной ситуации пострадали майнеры — ведь предоставляемые ими энергомощности по-прежнему оплачиваются. Поэтому уж кому-кому, а конкретно майнерам нет нужды печалиться в данной ситуации. Больше всех пострадали спекулянты-«скальперы», которые негативно относятся к криптовалютами, но были не прочь «половить за компанию рыбку в мутной воде».

Как говорится, пусть делают выводы: криптовалюты — неподходящий инструмент для краткосрочных спекуляций», — считает эксперт.

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