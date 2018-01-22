Чебоксары, 22 января, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В минувшие выходные Чувашия фигурировала в сводках крупных автопроисшествий. В Канашском районе столкнулись поезд с легковушкой — по данным полиции, ранены двое. В Нижегородской области в автоаварии с участием двух машин пострадали шесть жителей Чувашии: двое погибли, четверо находятся в больницах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

21.мвд.рф Авария на железнодорожном переезде

21 января около 22:00 часов в Воротынском районе столкнулись две легковые машины. Авария произошла около посёлка Никитинское. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Чувашии, в результате ДТП пострадали шесть жителей республики.

«Двое погибли на месте происшествия. Один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение Лысковской центральной районной больницы, трое в состоянии средней степени тяжести — в хирургическое отделение Воротынской центральной районной больницы», — говорят в министерстве, отмечая, что ситуация находится на особом контроле.

Отметим, что ранее в Росавтодоре констатировали, говоря качестве дорог, что в России намного хуже пока обстоят дела с региональными и муниципальными дорогами. Например, с проблемами на дорогах можно столкнуться в Тверской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях.

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Ранее крупная авария произошла в Канашском районе Чувашии. 20 января около 12:20 часов на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Адлер-Чебоксары», и «Шевроле Лачетти».

«По предварительным данным, легковушка двигалась на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадали 26-летний водитель и 46-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшим, которыми являются местные жители, оказывается медицинская помощь», — сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Пассажиры поезда не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что в Чувашии после новогодних каникул 2018 года в аварию попал школьный автобус. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 12 января на автодороге «Цивильск-Ульяновск». По данным полиции, автобус Караклинской школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с неустановленным грузовиком. Фура скрылась с места происшествия. Четверо детей и сопровождающий педагог были доставлены в медучреждение, телесных повреждений у них не обнаружено.