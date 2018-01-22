Москва, 22 января, 2018, 09:30 — ИА Регнум. На торгах 19 января российская валюта слегка отступила, но оставалась стабильной, продолжив двигаться в привычном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 56,60 руб., а евро/рубль — на отметке 69,28 руб. Обе иностранные валюты прибавили порядка 0,3%.

«Российская валюта остается на высоких позициях благодаря слабости доллара на международном рынке Форекс», — отметил эксперт.

Нефть в последние дни плавно корректировалась, но движения в сырьевом сегменте сейчас носят не настолько масштабный характер, чтобы оказать ощутимое давление на рубль. Хотя риски с этого фронта сохраняются, так как при появлении значимого повода игроки могут перейти к более агрессивной фиксации прибыли.

«Тем временем приближается конец месяца, когда США должны огласить новые санкции в отношении РФ. Однако персональные санкции, к которым у российских активов уже выработался иммунитет, не смогут заметно повлиять на курс рубля», — полагает Ковалев.

Масштабное падение возможно только в том случае, если ограничения коснутся долгового рынка России, а этот сценарий маловероятен. Тем не менее, в ожидании решения Вашингтона часть игроков может подстраховаться и выйти из длинных позиций по рублю.

«В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться и даже обновить максимумы в связи с потенциальным ослаблением доллара после того, как в минувшую пятницу правительство США временно приостановило работу, не достигнув договоренности по временному финансированию», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль рискует вернуться к 57