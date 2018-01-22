Вашингтон, 22 января, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Весной 2018 года США направят в Афганистан еще 1 тыс. военнослужащих, увеличив военный контингент в этой стране, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВС США.

The U.S. Army Военные США

По данным издания, увеличение военного контингента направлено на активацию операции против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уточняется, что глава Пентагона Джеймс Мэттис еще не подписал соответствующий приказ.

В настоящее время руководство штаба Армии ВС США, одобрившее инициативу, работает над определением состава войск. В случае подписания приказа, военный контингент США в Афганистане вырастет до 15 тыс. человек.

Ранее в августе 2017 года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию политики США в Афганистане, согласно которой, полномочия американских военных будут расширенны. В ноябре шеф Пентагона заявил, что еще 3 тыс. военнослужащих будут направлены в Афганистан.

По оценкам Пентагона, война в Афганистане, которую США ведут с 2001 года, стоила налогоплательщикам уже $680 млрд. Жертвами войны в Афганистане стали уже 2350 американских солдат.

Согласно отчетам американских военных, ситуация в Афганистане ухудшается: если в 2015 году Кабул и его западные союзники контролировали 72% административных районов, а боевики — около 7%, то в августе 2017 года соотношение подконтрольных территорий составляло уже 57% против 13%.

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Под контроль боевиков Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли многие сельские районы в самых разных частях страны. Кроме того, зоны влияния боевиков примыкают к афганской госгранице, в том числе по соседству с Туркменистаном и Таджикистаном.