Москва, 22 января, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Госкорпорация Роскосмос планирует заказать производство радиолокационного спутника «Кондор-ФКА-М», который сможет вести наблюдение за земной поверхностью, а также находить полезные ископаемые. Об этом 22 января сообщают «Известия».

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Новый спутник также сможет осуществлять съёмку земной поверхности как днём, так и ночью, а также сквозь облака и дождь. Его запуск предварительно запланирован на 2025 год.

Кроме того, сообщается о планах компании увеличить заказ на производство радиолокационных спутников, возможности которых не ограничены определённым временем суток, а также наличием облаков.

«Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников. Ожидается, что запустят три космических аппарата типа «Кондор», — приводит издание слова замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко.

Новые радиолокационные спутники смогут «увидеть» подземные объекты на глубине в несколько десятков метров — такие, как укрытия, трубопроводы и т. д. Кроме того, они способны находить месторождения нефти и газа с точностью до полуметра.

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