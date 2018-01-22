Пермь, 22 января, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Пермском крае вновь обсуждают вопрос о награждении педагога начальных классов школы № 127 Перми Наталью Шагулину, пострадавшую в результате вооружённого нападения. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении педагога к государственной награде, за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате детского омбудсмена.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя РФ

Кузнецова направила губернатору Прикамья Максиму Решетникову телеграмму, где говорится, что действия учителя по защите учеников были сопряжены с риском для её собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали её принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу.

Стоит отметить, что общество также голосует за госнаграду для пермского педагога. В интернете создана петиция, которую подписали уже около 7 тыс. человек. Создана петиция жителем Ростова-на-Дону. Поставившие свою подпись под петицией считают, что Наталья Шагулина достойна такой награды, как «Золотая Звезда» Героя РФ и призывает правительство России представить женщину к этой награде. Сторонники петиции охарактеризовали поступок учителя как подвиг.

«Наталья Васильевна Шагулина, учительница 4 Б класса пермской школы показала себя как настоящий герой, проявив настоящее мужество, когда на детей ее класса напали неуравновешенные субъекты. Спасая детей от них, она получила 17 ножевых ранений. Она сдерживала нападавших до тех пор, пока не ослабла от кровопотери. В первые же минуты, когда она пришла в сознание в больнице, будучи на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких), она спросила: «Как дети?», — отмечено в тексте петиции.

Примечательно, что и дети повели себя грамотно и мужественно. о чём на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам ребёнка по пермскому краю Светлана Денисова:

«Есть ещё пусть не героические, но мужественные и грамотные действия участников событий. По рассказам мамы ученика 4 Б, которую я знаю лично, ее сын и несколько детей сумели первыми вырваться из класса, прошмыгнув мимо второго нападавшего, пока тот молился. Дети в окровавленной одежде (на них попала кровь при нападении на учителя) в ужасе побежали на первый этаж к сотруднику охраны школы, но говорить от страха не могли. Охранник видимо тоже не понял, что происходит и не отреагировал. И дети побежали сначала в поликлинику, но вспомнив, что там нет сотрудников охраны, приняли решение бежать через дорогу в торговый центр, где они видели сотрудников охраны в торговых точках и понимали, что звонку взрослых людей о происшествии больше поверят в полиции.

В то время учитель мужественно защищала детей, которые пытались спрятаться за учительским столом. И два мальчика по рассказам очевидцев, бросились защищать учителя. Именно они и получили самые тяжелые ранения. Один из них — активист класса, из многодетной семьи, где 4 детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята!» (орфография и пунктуация сохранены).

Добавим, что ранее телеграмму с просьбой представить Наталья Шагулину к награде направлял заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января на учителя и учеников четвёртого класса школы № 127 Перми было совершено вооружённое нападение. Налетчиками оказались старшеклассник и бывший ученик этой же школы. Ножевые ранения получили педагог и девять младшеклассников. Все они госпитализированы. Учительница получила 17 ранений и 15 января перенесла две операции. В больницу также были доставлены и раненые подростки-налётчики. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Читайте также: За спасение детей: пермскую учительницу предлагают представить к госнаграде