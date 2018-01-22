Киев, 22 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Интернет-пользователь выставил объявление о «продаже» здания Верховной рады (ВР) Украины за десять тысяч гривен (почти 20 тыс. рублей). Сообщение было обнародовано на сайте OLX.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности, — написал автор публикации. — Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну».

Мужчина, опубликовавший данное объявление, также рассматривает вариант «обмена» здания на «домик у моря».

Отметим, что данная шутка собрала на украинском сайте несколько тысяч просмотров.

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