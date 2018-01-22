Москва, 22 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Жертвами пожара в квартире жилого дома в Москве стали три человека, сообщает РЕН ТВ.

Stroypuls.ru Пожар

По предварительным данным, тела погибших были найдены в квартире после того, как пожар был ликвидирован. По данным МЧС РФ, пятерых человек удалось спасти.

Всего из жилого дома в центре Москвы, где вспыхнул пожар, эвакуировали 12 человек. Инцидент произошел в ночь на 22 января в квартире в Стрельбищенском переулке.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.