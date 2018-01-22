Москва, 22 января, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Центром метеорологии ФОБОС опубликован температурный прогноз для Москвы, в котором сообщается о 18-градусных морозах, ожидающих жителей столичного региона.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

С понедельника, 22 января, столица окажется под действием тыловой части балканского циклона, благодаря которому температурная норма января в регионе восстановится.

Так, сегодня днём в Москве и области ожидается облачность с возможными прояснениями, небольшой снег. Температура около — 8… — 10°. Ветер северо-западный, западный до 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти до отметки 749 мм ртутного столба.

Давление будет продолжать расти всю неделю, вследствие чего ожидается ясная солнечная погода без существенных осадков. Температурный график будет соответствовать климатической норме региона. Ночью термометр будет опускаться до −10…−15°, местами до — 18°. Днём до — 5… — 10°.

Отметим, что рекордно низкая температура в эти дни отмечается на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Красноярском крае (Хакасия).

Температура достигает показателей на 11—16° ниже климатической нормы. Так, днём 22 января температура в регионе опустится до −30…−35°, местами до — 40°, а ночью до −40…−45°, местами до — 50°, а кое-где и до — 55°. Вероятно, будет достигнут новый температурный рекорд.

Аномально высокое атмосферное давление сохранится в регионе до конца недели и может достичь, как отмечают синоптики, «небывалых показателей», что, в свою очередь, может негативно сказаться на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей.