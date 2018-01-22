Владивосток, 22 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Свои должности с 1 февраля покинут два вице-губернатора Приморского края: Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов, говорится в сообщении краевой администрации.

obsidianphotography Шахматы

Чиновники переходят на новое место работы. Приказ уже подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко.

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Сыромятнов стал вице-губернатором в декабре 2016 года, под его кураторством были вопросы общественной безопасности, правового обеспечения, координации правоохранительной деятельности и исполнения административного законодательства.

Сухов, находившийся в должности с сентября 2012 года и совмещавший ее с должностью руководителя аппарата администрации Приморского края, курировал вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, а также архивного дела.

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