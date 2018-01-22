Киев, 22 января, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее покинувшие зону конфликта в Донбассе, прибыли в Закарпатскую область. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает РИА «Новости Украина».

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По данным агентства, подразделение в полном составе вместе с техникой и автомобилями уже находится в месте дислокации. На странице общественного движения поддержки военных Закарпатской области в соцсети Facebook уже обнародованы фотографии военных бригады, которые вернулись в регион.

Портал Mukachevo.net со ссылкой на свои источники отмечает, что украинские военные пробудут вне зоны проведения «силовой спецоперации» около шести месяцев — минимум до июля 2018 года.

Отмечается, что 128-я отдельная горно-пехотная бригада, которая дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево, является одной из крупнейших в ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и армию против мирных жителей Донбасса.

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