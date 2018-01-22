Киев, 22 января, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Падение объемов экспорта и выплаты по внешним долгам повлияли на падение гривны, заявил 21 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает украинский телеканал ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, Украина сократила экспорт, в связи с чем в страну «поступает меньше валюты», что стало одним из факторов падения курса гривны. Помимо этого, на курс национальной валюты также повлияли регулярные выплаты, которые производит Украина по внешним долгам.

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Тем не менее премьер-министр Украины оценил перспективу гривны «абсолютно оптимистично», поскольку в стране рано или поздно «все начинает работать абсолютно нормально».

Напомним, 12 января Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал данные, согласно которым 4,99 гривны можно было приобрести за 10 российских рублей. Это стало отрицательным рекордом национальной украинской валюты за последнее время. По отношению к евро гривна также побила «антирекорд», достигнув курса 34 гривны за 1 евро.

Отметим, с начала 2015 года гривна была близка к курсу «два к одному» по отношению к рублю, однако ни разу не доходила до него.

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