Москва, 22 января, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В России годовая инфляция будет находиться вблизи уровня декабря 2017 года и в I квартале 2018 года сохранится на исторически низких уровнях, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Регулятор считает, что постепенному возвращению инфляции к 4% будет способствовать восстановление и рост потребительского спроса населения.

В декабре годовая продовольственная инфляция сохранилась на уровне ноября Отмечалось снижение цен на мясо и птицу, молоко и сахар.

Темпы роста цен на непродовольственные товары остались на минимальных исторических значениях. За 2017 год снизились цены на бытовую технику и медикаменты.

«Постепенно формируются условия для более плавной динамики потребительских цен. Этому будет содействовать развитие АПК. Также наблюдается рост индекса потребительских настроений», — говорится в официальном сообщении ЦБ.

В 2017 году рост цен составил лишь 2,5%. Снизились и инфляционные ожидания граждан — на конец года они составили 10% (самый низкий показатель с 2010 года).

Отметим, данный индикатор объясняет и прогнозирует поведение потребителей, а для его расчета используются опросы, которые отражают оценки и ожидания населения.

Напомним, по данным Росстата, в 2017 году инфляция составила всего 2,5%. И это самый низкий показатель с 2010 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что возврат инфляции к таргету в 4% должен быть плавным.

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