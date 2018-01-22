Киев, 22 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. За ближайшие три-четыре года Украина может полностью обеспечить себя природным газом, заявил 21 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает украинский телеканал ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По его словам, граждане страны смогут сразу ощутить на себе успех импортозамещения голубого топлива, поскольку в этом случае цена на газ для населения сократится на 20−30%.

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Напомним, после государственного переворота в 2013—2014 годах на Украине начался системный кризис. Так, украинские семьи стали беднее в несколько раз и вынуждены до 84% доходов тратить только на необходимые нужды, а стоимость газа для населения возросла в 10 раз — с 670 гривен (1,3 тыс. рублей) до 6,8 тыс. гривен (13,3 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров топлива.

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Также в конце 2015 года Киев отказался от импорта российского газа в пользу европейского. Однако теперь Украина закупает тот же российский газ, только реверсом из Польши и других стран с серьезной наценкой.