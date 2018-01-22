Москва, 22 января, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится 23 января с президентом Аргентины Маурисио Макри, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Переговоры лидеров двух стран пройдут в Москве, Президент Аргентины будет находиться в России с двухдневным визитом.

На встрече глав двух государств планируется обсудить вопросы развития российско-аргентинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах

Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года совет предпринимателей Россия-Аргентина подвел итоги работы за прошедший год и обсудил планы на 2018 год.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что форум Советов предпринимателей России и Аргентины — это большое событии в повестке двусторонних отношений двух стран.

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