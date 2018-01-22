Москва, 22 января, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 19 января ростом по рублёвым парам на фоне падения цена нефть в Азии и укрепления евро на рынке в начале торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара вырос до 56,68 руб., курс евро — до 69,54 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На американской сессии пара доллар/рубль подросла до 56,74 руб., евро/рубль снизилась до 69,21 руб. На динамику курса рубля повлияло общее укрепление доллара США и ослабление единой валюты на мировом валютном рынке.

Сегодня, 22 января на торгах в Азии Brent торгуется в небольшом плюсе. Утреннее повышение котировок сдержит ослаблении рубля на открытии.

Потом на фоне роста доходности американских облигаций ожидается укрепление доллара и снижение курса российской валюты.

Скорее всего, пара доллар/рубль к закрытию торгов закрепится выше сопротивления 56,80 руб. в районе 56,95 руб.

В паре евро/рубль ожидается прорыв сопротивления 69,60 руб. с последующим движением в сторону 69,90 руб.

Напомним, 19 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 19 коп. (+0,34%), до 56,72 руб., курс евро — на 25 коп. (+0,37%), до 69,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-13,79%), евро/рубль — 227,9 млн евро (-28,51%).

Читайте также: Пара рубль/доллар копирует динамику нефти