ФРГ просит РФ отменить эмбарго, Молдавия — сократить влияние: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Операция по уничтожению: ВС Турции начали наземную фазу операции против сирийских курдов;
- «Без правил»: Лавров высказался о продвижении НАТО на Восток;
- «Боль» для народов: Порошенко описал ситуацию в Крыму;
- «Это обычная практика»: о контактах Путина и Порошенко;
- Троянский Додон: что скрывает президент Молдавии от своих российских «партнёров»;
- Попытка повлиять на Москву: Германия призывает ЕС и Россию отменить торговые санкции.