Казань, 22 января, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» подал сразу четыре иска о взыскании задолженности с крупнейшей строительной компании региона, работающей на сегодня также на возведении объектов ЧМ по футболу FIFA 2018 — ООО «ПСО Казань». Общая сумма претензий по всем искам составляет более 3,888 млрд рублей, один из исков заявлен на 2,236 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com FIFA

Все иски поданы в период 17−18 января 2018 года в Арбитражный суд РТ, но пока даты заседаний не назначены.

Сумма первого иска составляет 897 076 729,95 рубля, взыскиваемых по договору поручительства. Иск до 12 февраля 2018 года оставлен без движения для устранения недочётов. Третьим лицом в этом деле проходит ООО «Урман», которое к тому же является фигурантом дела о выводе активов. Следствие считает, что группа лиц, зная о финансовом положении банка, вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей, которое выступало гарантом исполнения обязательств по четырём кредитам. Также ранее управляющий ТФБ заявлял о намерении подать иск о банкротстве этой компании. ООО на сегодня находится в стадии ликвидации.

Читайте также: Вексель, с которого всё началось: дело «Татфондбанка»

Во втором иске речь идёт о 135 302 917,29 рубля, а третьим лицом выступает аффилированное с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным ООО «Траверз Компани». Последнее кроме того, что находится в стадии банкротства, интересно тем, что является соучредителем ООО «Новая нефтехимия» — акционера двух проблемных банков. В частности, доля в ТФБ у ООО составляет 17,36%, а в «Татагропромбанке» — 46,58%. Ранее ООО «Новая нефтехимия» также было единственным акционером проблемного «Тимер банка», но с января 2018 года у него сменился владелец — на компанию из структур «Ростеха».

Читайте также: Проблемный банк Казани ушёл из группы «Татфондбанка» в структуру «Ростеха»

Возвращаясь к искам, которые подал ТФБ к ПСО «Казань», отметим, что во всех фигурируют в качестве третьих лиц компании, имевшие кредиты в банке-банкроте. Третий иск был подан на сумму 619 776 968,07 рубля. Третьим лицом в деле выступает ООО «Ягодинская слобода». В этом иске речь снова идёт о договоре поручительства, а также о процентах и неустойке. ООО «Ягодинская слобода» находится в стадии банкротства, и через учредителей компания связано с Робертом Мусиным. Кроме того, оно является соучредителем ООО «ТДК-Актив» — фигуранта уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства банка.

В четвёртом иске, поданном на самую крупную сумму — 2 236 630 000 рубля, третьими лицами проходят ООО «Грит Плюс» и ООО «Инвестиционные активы». ООО «Грит Плюс» — акционер другого обанкроченного татарского банка. В «ИнтехБанке» компания владеет долей 9,94%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» начало испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года. На тот момент доля республики напрямую и через созданные ею компании составляла 41%. Банк был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. На сегодня продолжается расследование уголовного дела по выводу активов банка, а также дела, где подозреваемым проходит экс-председатель правления ТФБ.