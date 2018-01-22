Якутск, 22 января, 2018, 05:43 — ИА Регнум. В дальневосточных регионах продолжается бурное обсуждение инициативы главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта, уже одобренной Минвостокразвития и Минтруда РФ, платить тем, кто переезжает в ДФО к конкретному работодателю, 1 миллион рублей. В Якутии такое предложение сочли несправедливым по отношению к тем, кто на Дальнем Востоке уже живёт. Этого же мнения придерживается и представляющий республику в Госдуме депутат Федот Тумусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Вроде бы красиво: вот тебе, переселенец, гектар, вот миллион. Но миллион проеден (допустим, вложен в постройку дома или обустройство). Гектар — ещё не факт, что с ним что-то получится, и он зарастает бурьяном. В итоге вы оказываетесь на Дальнем Востоке, где цены зачастую выше московских, — и не знаете, как быть дальше. Поэтому миллион — это хорошо, но мало. Если мы хотим поддерживать жизнь в регионе (во всех смыслах), то должны обеспечивать поддержку прежде всего его жителей», — уверен парламентарий.

Он считает, что развивать Дальний Восток пытаются не тем путём, каким надо бы. А нужно, по мнению Федота Тумусова, поддерживать жителей ДФО районными коэффициентами и соответствующими северными надбавками, субсидированием расходов на транспортные услуги, в том числе на перелёты, завозом продуктов питания и контролем цен на них.

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«О социальной составляющей (школы, больницы) я уже не говорю. Безо всего этого не хватит никакого миллиона. Похоже, что министерство хочет быстро отрапортовать: мол, завезли столько-то человек, посмотрите на наши успехи. А дальше — хоть трава не расти. Приезжие получают миллион. А коренные жители — чем они хуже? Уже сейчас, после решения правительства, мы слышим их возмущение — несправедливо! И ведь, на самом деле, несправедливо, почему такая разница? Важно не платить «подъёмные», а обеспечивать уровень жизни в целом. Когда он станет достойным во всём регионе, тогда люди потянутся сами, как они тянутся и в Москву, хотя в столице им никто по миллиону не платит. Вот как нужно действовать, а мы опять ищем простые решения для сложных проблем», — констатировал Федот Тумусов.

Его мнение якутяне активно поддерживают комментариями в соцсетях: «Что такое миллион в наше время? Только на собачью будку и хватит этих денег!», «А мои дальневосточники, наоборот, рванули с Дальнего Востока в Москву. Им здесь хорошо, и никакой гектар не нужен», «Сырое дело подсовывают людям. А ведь потом они же и будут судить тех, кому это подсунули. Так и живём. Одной рукой даём, другой отнимаем, да ещё и ногой под зад. Нехорошо получается», «Лучше пусть нам дадут миллион, и я спокойно буду заниматься птицеводством, козоводством», «Развивать регион нужно всерьёз, стратегически. А они делают вид активности. Под суд бы таких «инициативщиков». Прям, на ДВ, на Колыму. И гектар — в подарок, без миллиона», «А можно мне миллион, и я не уеду с Дальнего Востока?», «Лучше ипотека в Краснодарском крае, чем миллион в Сибири», «Мы тут без всякого миллиона как-то живём, с чего тогда приезжим-переселенцам платить?! Тогда платить всем — и коренным сибирякам тоже (с рождения в довесок к материнскому капиталу сразу). А то как-то действительно некрасиво получается».

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«Сначала финансируем отъезд с Дальнего Востока на материк. Через дцать лет спохватываемся (спохватываемся ли?), начинаем делать вид, что заселяем обратно. Складывается ощущение, что покупатель зарвался в переговорах и надо его слегка пригнуть. Последовательности нет в действиях, проработанности, поступательности и неотвратимости», — удивлены действиями чиновников по отношению к Дальнему Востоку люди.

Многие, кстати, предлагают дальневосточникам организовать себе миллион самим: на время переехать в Москву, а затем вернуться обратно, получив заветную сумму.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина также выражают возмущение по поводу решения правительства о выплате миллиона рублей переезжающим жить и работать на Дальний Восток. Люди убеждены, что нововведение окончательно лишит работы местных жителей. Не поддержали эту инициативу и эксперты.

«Вспомним Советский Союз, какие средства тогда были направлены на развитие ДФО. Вспомните, какие предоставлялись льготы, какие платили зарплаты? И что? Даже такими мерами увеличить численность населения на Дальнем Востоке смогли максимум на 7%. Всё!» — убеждён директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

«Сомнительно, что выделение миллиона привлечёт реальных работников, скорее всего, разного рода авантюристов и аферистов», — высказывал опасения кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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Напомним, увеличить выплаты переселенцам к конкретному работодателю в 2017 году предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заявив, что выделяемых сейчас на эти цели 255 тыс. рублей недостаточно. Минвостокразвития и Минтруд Рф его инициативу поддержали. Законопроект, предусматривающий выплату 1 миллиона рублей переезжающим жить и работать на Дальний Восток, внесён в Госдуму.