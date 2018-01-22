Киев, 22 января, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Помилованная украинским президентом Петром Порошенко жительница Донбасса передана в ДНР, написала Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в Facebook.

Освобождение

«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом, для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко.

Имя переданной женщины не называется. Киевский представитель уточнила, что речь идет о женщине, которая получила тяжелые ранения, и сейчас у нее «ампутированы конечности». По словам украинского представителя, у женщины есть маленький ребенок.

«Президент пошел на гуманитарный шаг помилования — для освобождения наших заложников, — написала Геращенко. — Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного».

Украинский представитель заявила, что Киев ожидает от Донбасса выполнения договоренности об обмене, надеясь вернуть военнослужащего ВСУ.

Напомним, 15 января Ирина Геращенко сообщала, что Порошенко собирается помиловать «гражданку К.», «совершившую преступление против Украины».