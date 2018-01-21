Ереван, 22 января, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Грузинские пограничники запретили въезд в страну руководителю армянской оппозиционной партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса)», члену Совета старейшин Еревана Заруи Постанджян.

Photolure Заруи Постанджян

Представительница оппозиции пересекла контрольно-пропускной пункт «Бавра», однако сотрудники грузинского контрольно-пропускного пункта «Ниноцминда» заявили Постанджян, что ее въезд в Грузию запрещен.

Постанджян рассказала Радио Азатутюн, что она попыталась уточнить причины запрета на ее въезд в Грузию, например, подозревается ли она в причастности к какому-либо преступлению, является ли она носителем какой-либо инфекции и так далее, однако грузинские пограничники предъявили Постанджян документ, в соответствии с которым причина запрета была в «других предусмотренных законом случаях» без подробностей.

Заруи Постанджян вместе со своими однопартийцами направлялась в армянонаселенную Ахалкалакскую область Грузии с целью агитации за «всеармянское восстание», инициированное партией «Еркир цирани». В последний раз Постанджян с такой же программой проводила встречи в Ахалкалаке около двух месяцев назад. Как сообщила сама Постанджян, тогда все прошло без каких-либо инцидентов.

В 2015 году Заруи Постанджян организовала акцию протеста со своими сторонниками на церемонии открытия Армянской церкви в Тбилиси. В мероприятии принимали участие президент Армении Серж Саргсян и основатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Сама Заруи Постанджян считает вероятным, что грузинская сторона запретила ее въезд в страну по просьбе властей Армении.

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